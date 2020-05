CdM - Mertens rifiuta il Milan: vuole ancora giocare ad alti livelli

Cosa ne sarà del futuro di Dries Mertens, che ieri ha compiuto 33 anni, è ancora un mistero, difficile rispondere. Il Napoli sta attendendo la risposta alla proposta per il rinnovo del contratto ma Mertens ci pensa, è stuzzicato dalle offerte di Inter e Chelsea. Il Milan, il Monaco e il Newcastle non lo tentano perché vuole giocare ad alti livelli, si sente in un momento decisivo della sua carriera con la sensazione di poter essere ancora incisivo. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.