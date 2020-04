CdM - Mertens, si allontana la firma sul rinnovo: il Napoli potrebbe non bastargli più

In sospeso il rinnovo di contratto di Dries Mertens. Non è certa la sua permanenza, anzi. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che per il belga spinge Rino Gattuso, ma De Laurentiis, pur apprezzandone estro e intelligenza, riflette ancora sull’età e sulla cifra. Ha avuto un confronto con lui all’inizio di marzo, poco prima che scoppiasse l’emergenza Covid ma le firme sul nuovo contratto che, all’epoca, sembravano prossime, si sono nuovamente allontanate. Il belga è paziente, aspetta. Inter e Chelsea sono le squadre a cui interessa. Il Napoli e forse anche Napoli potrebbero non bastargli più.