CdM - Milik, aperto il discorso rinnovo: gli agenti chiedono un aumento d'ingaggio, le cifre

Non ha ancora esordito in questa nuova stagione, Arkadiusz Milik, fin qui fermo ai box a causa di un problema al pube. Contro il Lecce dovrebbe tornare in campo, intanto - come si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - la discussione sul rinnovo di contratto è aperta: "Le parti sembrano più disposte a discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, i suoi agenti hanno chiesto una base fissa di 3,5 milioni di euro dopo i 20 gol della scorsa stagione, l’infortunio è superato, ora Milik sta lavorando per ritrovare la migliore condizione".