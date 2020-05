CdM - Milik vuole lo stesso ingaggio di Insigne e Lozano: nei prossimi giorni nuovo incontro

Non è del tutto tramontata la trattativa per il rinnovo di contratto di Arek Milik. Certo sarà dura trovare l'accordo, ma il Napoli vuole provarci. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere l’entourage di Milik è convinto che l’ingaggio debba essere equiparato a quello percepito da Insigne e Lozano. La permanenza di Mertens poi oscura l’ambizione del polacco di diventare protagonista. Al cospetto di uno stipendio di 4 milioni circa, Milik accetterebbe anche una clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con il suo agente Pantak, la Juventus si è mossa sotto traccia fiutando l’affare visto il contratto in scadenza fra tredici mesi.