CdM - Napoli su Demme che appartiene alla scuderia Ramadani: scelta strategia

Il Napoli non vuole solo Lobotka, sta cercando anche un vertice basso più puro e l’ha individuato in Germania nelle fila del Lipsia. Si tratta di Diego Demme, centrocampista classe ’91, il cui idolo è Gattuso. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela un particolare: Demme, che ha il contratto in scadenza nel 2021, è gestito dalla scuderia di Fali Ramadani che in casa Napoli gestisce gli interessi di Koulibaly, Maksimovic e Malcuit, Giuntoli punta sui buoni rapporti con il suo entourage per convincere il Lipsia a cederlo per un’offerta che potrebbe oscillare intorno ai 17 milioni di euro