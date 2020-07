CdM - Novità su Milik: l'Atletico offre una nuova contropartita al Napoli

Osimhen arriverebbe a Napoli per sostituire Arek Milik. L'attaccante polacco ha mercato, è in scadenza, non rinnova e per questo andrà via. Sul suo futuro, novità interessante sono state raccolte dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "L’Atletico Madrid insiste per Milik e pensa anche al centrocampista Thomas Partey come possibile contropartita, gli ostacoli sono nelle pretese sull’ingaggio e nello status extracomunitario del ghanese".