CdM - Osimhen-Napoli, entro giovedì la decisione: filtra ottimismo

Victor Osimhen si avvicina al Napoli, entro due giorni novità importanti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Sembrava tutto fatto, poi qualche giorno in più (chiesto dal giocatore) per decidere. Il Napoli ha fissato una dead line per giovedì di questa settimana, ma a dispetto delle voci sui tentennamenti filtra abbastanza ottimismo".