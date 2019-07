CdM - Per l'attacco si segue anche Ben Yedder: incontro con i procuratori

Riguardo alle manovre per l’attacco, c’è da registrare anche un incontro con il procuratore di Ben Yedder del Siviglia. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Il calciatore era già stato accostato al Napoli dai media spagnoli. Stando a Estadio Deportivo il calciatore non verrà ceduto per meno di 40 milioni di euro, la clausola rescissoria inserita nel contratto. Sul giocatore ben tre compagini italiane: Roma, Milan e Napoli sono interessate al calciatore francese del Siviglia, autore di 70 reti in 138 presenze con la maglia degli andalusi.