CdM - Pronto assalto a Everton del Gremio: piaceva già un anno fa, ora costa la metà

Possibile rivoluzione in attacco per il Napoli nella prossima stagione. Tra i profili monitorati c'è anche Everton, brasiliano classe '96 del Gremio, talento cercato lo scorso anno, era l'alternativa a Lozano. Ora è cambiato tutto: l'emergenza Covid-19 e la svalutazione del dollaro brasiliano potrebbero abbassare la valutazione fino a 30 milioni di euro, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Un anno fa costava il doppio. Per questo Everton torna ad essere un concreto obiettivo di mercato. Il Napoli ha già effettuato qualche sondaggio e valuta l'assalto al calciatore.