CdM - Rinnovo sospeso, Mertens tentato dal Chelsea: i Blues lo volevano già a gennaio

In sospeso il rinnovo di Dries Mertens, una delle questioni da risolvere nelle prossime settimane. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che l’Inter e il Monaco non hanno mai mollato, ma il Chelsea rappresenta la tentazione più affascinante. I Blues erano pronti ad investire 10 milioni per acquistarlo a gennaio, Giroud terminerà la sua avventura a Londra e potrebbe andare all’Inter. Tra Mertens e De Laurentiis c’è una bozza d’intesa da approfondire nei dettagli anche se nell’incontro del 1 marzo non ci sono stati passi indietro sulla questione multe.