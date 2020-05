CdM - Rinnovo Zielinski ad un passo: trovato compromesso su maxi-clausola scelta dal Napoli

Sempre più vicino il rinnovo di contratto col Napoli per Piotr Zielinski. Nelle ultime settimane le parti hanno compiuto dei passi in avanti, l’entourage sembra disposto ad accettare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro in cambio di un ingaggio importante, di 4 milioni tra base fissa e bonus. Il Napoli sta spingendo, il direttore sportivo Giuntoli è protagonista di un intenso lavoro di mediazione per blindare il talento polacco. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.