CdM - Se l'Inter non accelera per Emerson il Napoli è pronto a strapparlo a Conte

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la tensione tra Antonio Conte e l'Inter ha rallentato il possibile approdo in nerazzurro da parte di Emerson Palmieri. Nel caso in cui si arrivasse a un clamoroso divorzio tra l'ex ct e la società di Suning, allora gli azzurri sarebbero pronti a inserirsi per arrivare all'italo-brasiliano che avrebbe già dato il proprio consenso con un accordo da 3 milioni netti a stagione.