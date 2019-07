CdM - Simeone vuole James, ma la dirigenza dell'Atletico non affonda: preferisce Eriksen

James Rodriguez resta l’argomento più caldo in chiave-mercato. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive a proposito del colombiano del Real Madrid che piace al Napoli e del dibattito interno all'Atletico Madrid, concorrente più forte per arrivare al calciatore tanto desidarato da Carlo Ancelotti: “L’Atletico Madrid non ha ancora affondato il colpo, Simeone spinge per il talento colombiano ma la dirigenza preferirebbe Eriksen del Tottenham”.