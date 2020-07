CdM su Lozano: "Lo voleva Ancelotti all'Everton, ora il Napoli riflette..."

Gol e prestazione positiva per Hirving Lozano contro il Genoa. Funziona la cura Gattuso. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Bastone e carota, il metodo di Gattuso, è stato applicato anche per Lozano. A gennaio l’Everton di Ancelotti ha fatto un timido sondaggio nello stesso momento in cui ha presentato un’offerta di 20 milioni più bonus per Allan. Il Napoli intanto sta pensando a recuperare il suo patrimonio, poi sul mercato si studieranno le soluzioni più opportune".