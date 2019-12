CdM - Torreira il sogno di mercato, ma è una missione molto complicata: i motivi

Il grande sogno del Napoli per il centrocampo è Lucas Torreira dell’Arsenal, un profilo che convince De Laurentiis, Gattuso e gli uomini-mercato del Napoli ma si tratta di una missione molto complicata. L’uruguagio con Emery in panchina non ha mai trovato continuità, è partito titolare in dieci gare su venti ma Arteta ha dato subito un segnale, all’esordio da contro l’Everton sulla panchina dei Gunners l’ha tenuto in campo per l’intera gara. Il Napoli, quindi, è costretto a valutare le alternative. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.