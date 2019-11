CdM - Tutti pazzi per Fabian, il Napoli tratta il rinnovo: ingaggio raddoppiato ma c'è ostacolo clausola

Tutti pazzi per Fabian Ruiz. Molti lo erano, tanti club lo sono ancora. Il riepilogo sul mercato attorno allo spagnolo lo fa il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Fabian piace ad Atletico Madrid, Manchester City, United, Barcellona e Real Madrid. Le ultime sul rinnovo:"L’ostacolo più significativo è la clausola rescissoria, De Laurentiis poco più di un mese fa indicò in 180 milioni di euro la cifra richiesta per Fabian Ruiz. Il patron del Napoli vorrebbe inserire questa maxi-clausola ma non c’è intesa con il suo entourage che, invece, non vorrebbe superare il muro dei 100 milioni. Il Napoli ha offerto al giocatore un ingaggio di circa 4 milioni di euro più bonus, quindi più del doppio rispetto a quanto percepito ora, le parti discutono per trovare l’equilibrio tra lo stipendio e la clausola rescissoria inserita nel contratto".