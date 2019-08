CdM - Verdi-Toro, c'è l'intesa. L'ok alla cessione del Napoli dopo l'arrivo di Lozano

Il Torino spinge per Simone Verdi, considerandolo da tempo il colpo necessario per l’attacco granata. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione: “Lo sforzo del presidente Cairo per l’ingaggio è già pronto, Verdi sottoscriverebbe un quinquennale a 2 milioni a stagione, manca ancora l’accordo con De Laurentiis sia sulla formula complessiva dell’operazione che sull’investimento economico. Le parti potrebbero raggiungere l’intesa quando il Napoli avrà portato a casa uno dei rinforzi individuati per l’attacco, Lozano sembra il nome più vicino”.