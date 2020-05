CdM - Zielinski, via alla formalizzazione dei documenti per il rinnovo: avrà ingaggio da top player

Per Piotr Zielinski va avanti da molto tempo la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. L'affare sembra essere giunto a buon punto. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che l'entourage del centrocampista polacco è pronto ad accettare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro ma dovrebbe strappare un ingaggio molto importante, di circa 4 milioni, raddoppiando quindi lo stipendio attuale con un accordo fino al 2025. L’intesa di massima è stata raggiunta, l’opera è ancora da ultimare, si sta procedendo alla formalizzazione dei documenti per mettere a punto tutti i dettagli.