CdS - ADL avvisa la Juve per Milik: Bernardeschi ad una sola condizione

MULTIMEDIA VIDEO - OSIMHEN, GIOCATE MOZZAFIATO E GOL STREPITOSI: LE IMMAGINI DELL'ESPLOSIONE IN BELGIO Venti gol in trentacinque partite. Sono i numeri basici della stagione che Victor Osimhen ha vissuto in Belgio, allo Charleroi.