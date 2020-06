CdS - ADL blinda Fabian: fissa prezzo altissimo e prepara il rinnovo

Il Napoli non ha cambiato idea su Fabian Ruiz: vuole respingere ogni offerta, salvo quelle irrinunciabili, e cominciare a parlare di rinnovo. Anzi, riprendere il discorso. Perché contatti per il prolungamento - scrive il Corriere dello Sport - ci sono già stati e poi si sono interrotti. Il Napoli, come per Zielinski, altro top-player della mediana, vorrebbe blindare il suo centrocampista e ci proverà, pur sapendo che non sarà una trattativa semplice. Sull'andaluso, oltre alle spagnole Real Madrid e Barcellona, c'è anche il Manchester City. Per cederlo, De Laurentiis chiede almeno cento milioni di euro. Ma potrebbero anche non bastare.