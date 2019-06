CdS - ADL ha ottenuto il sì di Manolas, ora si tratta con la Roma

"Manolas al Napoli si può fare, perché conta il parere del calciatore: e quello è positivo, lo sa anche De Laurentiis che si è cautelato, ha voluto avere una anticipazione dal diretto interessato ne ha colto l’entusiasmo che fa da introduzione al quinquennale poi da stendere successivamente". L'edizione odierna del Corriere dello Sport cerca di fare il punto sulla trattativa per portare il difensore in azzurro: "La Roma deve realizzare plusvalenze entro la ne del mese, una scadenza che può diventare una ossessione o anche no, cancellarla immediatamente con gli effetti di una cessione che non preveda nient’altro che l’esborso di quei trentasei milioni di euro: a quel punto, e da luglio in poi, nuovo esercizio e nuovissima libertà, si potrebbero anche intrattenere intorno a Diawara e anche a Mertens".