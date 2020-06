CdS - ADL ha parlato con Callejon: l'addio non è più scontato, c'è un indizio sul futuro

La visita di De Laurentiis a Castel Volturno è stata anche l'occasione per parlare con José Maria Callejon tornando così ad affrontare il discorso rinnovo, al momento questione sospesa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che dopo averlo telefonato, il patron lo ha incontrato di persona, ieri, a Castel Volturno. Una piccola chiacchierata per ribadirgli l'offerta di rinnovo. L'addio, al momento, non è poi così scontato. Callejon riflette. Sul futuro ancora incerto c'è un indizio: il suo appartamento non è stato ancora disdetto. Chi sa di andar via lo avrebbe già fatto...