CdS - ADL incontra Callejon: confronto decisivo per il rinnovo dello spagnolo

La visita di De Laurentiis a Castel Volturno dopo 96 giorni sarà fondamentale per vari aspetti, tra questi il possibile rinnovo di contratto di José Maria Callejon, al momento ancora in bilico. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il patron azzurro parlerà con lo spagnolo, oggi, cercando di risolvere una situazione in bilico da troppo tempo. Il futuro dello spagnolo, scrive il quotidiano, è ancora nebuloso. Certo quello di Gattuso: il rinnovo è ormai scontato. Come le firme di Zielinski e Mertens.