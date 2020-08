CdS - Allan corre da Ancelotti: ADL ha sentito telefonicamente il presidente dell'Everton, si chiude

Si chiude presto per Allan al Napoli. Affare alle battute conclusive, anche se l'intesa sulle cifre ancora manca: da Liverpool offrono 25 milioni più bonus, il Napoli ne chiede 40, cifra trattabile. I due club si incontreranno a metà strada. De Laurentiis ha già sentito telefonicamente il suo collega. Allan, intanto, non vede l'ora di ritrovare Ancelotti. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.