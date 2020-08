CdS - Allan dimentica il Psg: il brasiliano ripartirà altrove, cessione vicina

Un anno e mezzo fa sembrava fatta col Psg, da allora Allan non è stato più lo stesso. Ora il centrocampista brasiliano, che è sul mercato, può ripartire altrove. Esattamente dall'Inghilterra: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che è minima la distanza con l'Everton, dove il brasiliano ritroverebbe Ancelotti, suo allenatore per diciotto mesi al Napoli. Destino ormai segnato per l'ex Udinese.