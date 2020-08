CdS - Allan, umore pessimo: andrà via, ci pensa anche l'Inter

Umore pessimo per Allan che è scivolato nelle gerarchie di Gattuso diventando riserva di Fabian Ruiz e Zielinski. Anche per questo motivo il centrocampista brasiliano sarà ceduto. Il Napoli lo valuta 40 milioni di euro, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, e sul giocatore ex Udinese, oltre all'Everton, c'è anche l'Inter, che lo aveva cercato in inverno.