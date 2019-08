CdS - Ancelotti pronto a dare l'ok alla cessione di Milik con l'arrivo di Icardi

Roma e Napoli su Mauro Icardi, ma l’argentino spera nella permanenza all’Inter. Tra i giallorossi e gli azzurri, comunque, preferirebbe il Napoli per via della Champions. Intanto Wanda Nara ha già l’accordo con la Juve. A fare il punto è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Meglio il Napoli, quindi, rispetto alla Roma e comunque alla fine potrebbe anche decidere di restare a Milano. De Laurentiis spera - Ancelotti è disposto a dare il via libera alla cessione di Milik se arrivasse l’argentino -, la Juve non molla mai e la società giallorossa resta sullo sfondo, consapevole di avere pochissime chance”, scrive l’edizione odierna del quotidiano.