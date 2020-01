CdS - Ancelotti vuole Allan! Spunta "patto di non belligeranza" se l'Everton farà sul serio

Nonostante le difficoltà recenti, sono ancora tanti i club interessati ad Allan. Tra questi c'è l'Everton di Carlo Ancelotti, che conosce bene il brasiliano, avendo avuto modo di "scoprirlo" in questo anno e mezzo trascorso sulla panchina del Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che esiste una sorta di "patto di non belligeranza" nel senso che, qualora l'Everton in estate facesse sul serio, la trattativa non verrà avanzata da Ancelotti in prima persona, ma dal management del calciatore.