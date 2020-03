CdS - Assalto del Man Utd per Koulibaly: è una richiesta esplicita di Solskjaer

Il Manchester United torna alla carica per Kalidou Koulibaly. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il difensore senegalese è una richiesta esplicità del tecnico Solskjaer e la prossima estate il club inglese cercherà di trovare l'accordo col Napoli anche se sa bene che il contratto di Koulibaly prevede una clausola rescissoria valida per l'estero da 150 milioni di euro. Il quotidiano ricorda che giò in estate il Napoli rifiutò oltre 100 milioni dai Red Devils che ora, a quanto pare, sono pronti a tornare alla carica.