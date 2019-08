CdS - Attesa a oltranza per James: se non sbucano altri club l'affare si farà in prestito

Cresce la fiducia per l'arrivo al Napoli di James Rodriguez. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, resta il patto tra il club azzurro e il fantasista colombiano, due parti che si vogliono forte, si desiderano. La terza parte in causa, ossia il Real Madrid, però vorrebbe guadagnare almeno 40 milioni della sua cessione, mentre Aurelio De Laurentiis non si smuove dal prestito e ha predicato pazienza.

IL REAL INDIETREGGIA? - E' un braccio di ferro e, ad oggi, è più probabile che ceda Florentino Perez. Anche l'Atletico Madrid, infatti, è sparito e così il Real potrebbe essere costretto ad aprire alle condizioni del Napoli, in assenza di altre pretendenti. Anche Florentino aspetta, spera che sbuchi qualche altro club, pertanto si potrebbe andare a finire anche all'ultima settimana di mercato. Ma, non dovesse farsi vivo nessun altro, l'affare - si legge - si concluderà in prestito. Il Napoli attende solo un segnale.