CdS - Avanza Cucurella sulla sinistra: relazioni positive sul terzino del Getafe

Relazioni positive: il Napoli apprezza le qualità di Marc Cucurella, terzino sinistro del Barcellona ma in prestito al Getafe, uno dei principali obiettivi di mercato per la difesa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che lo spagnolo ricorda Callejon ma giocando dall'altra parte del campo ed è un calciatore che la società continuerà a seguire dato che in estate servirà proprio mancino che possa sostituire Ghoulam.