CdS - Azmoun spinge per il Napoli: segnali di totale apertura dall'iraniano

Sardar Azmoun spinge per il trasferimento al Napoli. Eloquente l'iraniano qualche giorno fa attraverso un'intervista. L'attaccante che lo Zenit valuta 30 milioni non ha solo confermato i contatti col club azzurro ma ha anche specificato che sarebbe disposto ad intraprendere una nuova avventura dopo otto anni in Russia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge che la valutazione fatta dallo Zenit è particolarmente alta e comunque il calciatore iraniano non è l'unico nella lista del ds Giuntoli.