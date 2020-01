CdS - Ballano 2mln tra Napoli e Celta per Lobotka: si punta sulla volontà del calciatore

C'è ancora una distanza minima tra il Napoli e Stanislav Lobotka, il regista prescelto per gennaio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Celta Vigo, avendo già rinunciato a far valere la clausola da 50 milioni, ha chiesto 20 milioni, mentre il Napoli è fermo a 3 più 15 di riscatto obbligatorio a giugno. Il ds Giuntoli è pronto a volare in Spagna e farà leva anche sulla volontà del calciatore che ha già cominciato a seguire il Napoli sui social network. Una trattativa serrata destinata a chiudersi presto. Senza dare nulla per scontato: il quotidiano, infatti, spiega che due milioni sono comunque un piccolo solco da non sottovalutare. Per questo servirà ancora un ultimo sforzo. Il Napoli, però, vorrebbe evitarlo. Restando sulla sua posizione.