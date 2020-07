CdS - Boga vuole il Napoli: ha già fatto una rivelazione ai suoi agenti

Il Napoli, che pensa a Under, vuole anche Jeremie Boga del Sassuolo. Alta la richiesta, 40 milioni, c'è già il 'no' alla proposta di 25 più Younes, ma la società azzurra non si arrende. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Boga, nonostante l'interesse concreto del Borussia Dortmund, ha già fatto sapere al proprio entourage che il San Paolo rientra tra le sue mete più ambite. Anche per questo motivo il Napoli insisterà per riuscire a strappare il sì del Sassuolo.