CdS - Callejon, si avvicina l'addio: lo spagnolo ha già deciso nonostante il tentativo di ADL

Manca poco alla fine della splendida avventura di José Maria Callejon al Napoli. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e non rinnoverà. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'ex Real Madrid è orientato a tornare in patria, sono già tante le proposte, per questo ha declinato le offerte di rinnovo del Napoli, con De Laurentiis che aveva lasciato aperta la porta sperando in un suo ripensamento. Ma ogni tentativo è stato vano. Callejon, al Napoli dal 2013, tornerà in Spagna, forse al Valencia o al Siviglia, comunque a due passi da casa. L'addio, purtroppo, si avvicina.