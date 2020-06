Cds - Chiesa sogno proibito di Napoli, Juve ed Inter: a breve la decisione sul futuro

Anche il Napoli resta alla finestra della questione Federico Chiesa. La Fiorentina ed il classe '97 si incontreranno presto per decidere il futuro, ma la stradaè stata tracciata dallo scorso dicembre: se il giocatore chiederà di essere ceduto, non sarà trattenuto a forza, a patto che l'offerta si adeguata al suo valore. L'esterno d'attacco - scrive il Corriere dello Sport - è da sempre il sogno proibito di Juventus, Inter e Napoli, ma il rischio è che i conti non tornino, anche perché in questa operazione difficilmente troveranno spazio contropartite tecniche in grado di ridimensionare il prezzo. Ci sperano, invece, in Premier, soprattutto Chelsea e United, coi Red Devils che tuttavia avrebbero messo in cima alla preferenze Jadon Sancho del Borussia.