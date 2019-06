CdS conferma: ritorno di fiamma per Castagne, ma per l'Atalanta è incedibile

Torna di moda il nome di Timothy Castagne per il Napoli, come anticipato da Tuttonapoli.net. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Giuntoli è tornato alla carica per l'esterno difensivo, ritenuto però incedibile dall'Atalanta. De Laurentiis, da Ischia, segue anche questa pista per la fascia sinistra. Il Napoli, infatti, tra i vari acquisti deve prendere anche un terzino mancino per rimpiazzare il partente Mario Rui.