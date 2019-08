CdS - Corsa a 3 tra Napoli, Juve e Roma per Icardi: la situazione

Tutti alla caccia di Mauro Icardi. Dopo l'arrivo di Lukaku, che ha preso anche la 'sua' numero 9, l'argentino è sempre più lontano da Milano e il Corriere dello Sport analizza le tre possibili destinazioni in Serie A.

Napoli - Due grossi problemi per Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, visto che l'Inter ha chiesto 75-80 milioni per l'argentino e in secondo luogo anche il calciatore non sarebbe convinto, vista la distanza da Milano.

Roma - I giallorossi hanno il vantaggio di poter inserire il cartellino di Edin Dzeko nella trattativa e sono pronti a mettere sul piatto un'offerta da 30-40 milioni più il bosniaco per convincere l'Inter. Lo svantaggio è rappresentato però dal fatto che il giocatore sarebbe difficile da convincere senza Champions League, nonostante l'importante proposta economica che farebbe allo stesso Icardi.

Juventus - Torino sarebbe la meta preferita da Icardi: Milano sarebbe vicina e Paratici sta parlando da mesi con Wanda Nara. Il problema in questo caso sarebbero i pessimi rapporti tra la dirigenza bianconera e la società nerazzurra.