CdS - De Laurentiis interessato a Ibra, ma non ha ancora formulato offerte

Milan e Bologna restano sullo sfondo per Zlatan Ibrahimovic. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che i rossoneri hanno già avviato i contatti, s'inizia a parlare di cifre, mentre per il Bologna si tratta di un'operazione che sta portando avanti Mihajlovic in prima persona. E il Napoli? Il quotidiano fa sapere che è interessato con il suo patron De Laurentiis ma non sono state ancora formulate offerte precise. Il Tottenham, invece, si è defilato.