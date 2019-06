CdS - Diawara ha estimatori in Inghilterra: può tornare di moda il Tottenham

Piace tanto in Inghilterra Amadou Diawara, che per dinamismo forse si sposerebbe bene con la Premier League. Stando a quanto riferito dai colleghi del Corriere dello Sport, sul centrocampista guineano ci sono Watford e Wolverhampton. La prima scelta dell'ex Bologna, però, sarebbe il Tottenham, che in passato s'era fatto avanti e adesso potrebbe tornare di moda. Amadou spera negli Spurs.