CdS - Dopo Pépé il Napoli insiste: piacciono due gioiellini del Lille

Il mercato è già cominciato, il Napoli ha le idee chiare, sono due le priorità in vista di gennaio: un terzino e un centrocampista. Entrambi potrebbero giocare nel Lille. Tra le due società c'è un ottimo rapporto anche se sfumò, in estate, l'acquisto di Pépé. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli è interessato a due calciatori del club francese: il ventenne Domagoj Bradaric, terzino sinistro, e il gigante Boubakary Soumaré, anni 21, per il ci vogliono una ventina di milioni. Due suggestioni, due nomi da tenere in considerazione. Per crescere con Gattuso. Puntando (anche) sui giovani.