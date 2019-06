CdS - Due club esteri su Hysaj e Mario Rui: sondaggi di Zenit e Schalke

Affari in entrata, sì, ma anche tante operazioni da fare in uscita per il Napoli, che come ha ammesso il presidente De Laurentiis è impegnato nello sfoltimento della rosa. Non ne faranno più parte Elseid Hysaj e Mario Rui, alla ricerca di nuove esperienze, magari anche all'estero. Ed è proprio dal di fuori dei confini italiani - scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport - che arrivano due interessamenti (per entrambi) che ben presto potrebbero diventare qualcosa in più: Zenit e Schalke 04 hanno chiesto informazioni per i due terzini e nei prossimi giorni potrebbero passare all'attacco.