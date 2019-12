CdS - Entourage Haland parlava col Napoli, ma la Juve accelera: affare vicino alla chiusura

Erling Haaland, forte attaccante del Salisburgo di 19 anni, si avvicina alla Juventus. Affare da 30 milioni di euro. A quanto pare, secondo il Corriere dello Sport, la società bianconera ha sorpassato tutti i club e ora è in vantaggio nella corsa al bomber che il Napoli ha incrociato in Champions League. Il quotidiano fa sapere che l'entourage del calciatore sta parlando con tantissimi club, ad esempio anche con la società azzurra, ma ora la Juve è in una posizione di forza e prova a chiudere in fretta per il gioiellino norvegese.