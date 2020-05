Cds - Everton, Boga o Rashica: per sostituire Callejon il Napoli cerca un giocatore diverso

Un altro Callejon non si scorge ed il Napoli neanche lo cerca. Secondo il Corriere dello Sport l'ala destra da sistemare al fianco di Politano prevede variazioni sul tema: non necessariamente un mancino per calciare a piede invertito né una copia dello spagnolo. Nel nutrito elenco c'è Everton del Gremio, ma anche Boga del Sassuolo e Rashica del Werder Brema. Il brasiliano s'è già preso la scena, avendo intuito la stima del Napoli ed il Gremio s'è quasi messo il cuore in pace.