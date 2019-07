CdS - Fiorentina all'assalto di Inglese, il Napoli ha abbassato le richieste: la situazione

La Fiorentina è pronto ad andare all’assalto per Roberto Inglese che, stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport sarebbe tornato di nuovo in pole per rinforzare l'attacco viola superando anche Pipa Benedetto, per il quale il Boca Juniors chiede una cospicua cifra. “Il Napoli, ad oggi, sarebbe comunque un po' calato nelle richieste, ma siamo ancora su un piano troppo alto per poter trattare. Il tempo si rivelerà galantuomo, su questo i viola non hanno dubbi”, si legge sul quotidiano secondo cui il club azzurro è partito da 30 milioni, ora è già a poco più di 20.