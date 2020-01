CdS - Gaetano alla Cremonese: il club gli consegna i compiti che furono di Castrovilli

Il Napoli lavora al mercato in entrata ma anche a quello in uscita: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Gianluca Gaetano, classe 2000, andrà in Serie B in prestito. La Cremonese vuole consegnargli i compiti che nella passata stagione furono di Castrovilli. Fino a questo momento il talento azzurro ha giocato appena 20' in Champions col Genk e non ha mai avuto spazio in campionato. Ora vuole rilanciarsi ritrovando continuità e minutaggio nel calcio dei grandi.