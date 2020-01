CdS - Gattuso ha chiesto un terzino: due nomi in ballo, accelerata dopo Lobotka

Non solo il regista: Giuntoli ha chiesto anche un terzino sinistro e tutti gli indizi portano a Leonardo Koutris, anni 24, di proprietà dell'Olympiakos, in alternativa resta viva l'ipotesi Ricardo Rodriguez del Milan che piace anche a Watford e Fenerbahce. Ma la priorità, scrive il Corriere dello Sport, resta Lobotka e dunque si chiuderà prima col Celta Vigo e poi si lavorerà alla definizione del terzino, altra priorità per l'attuale allenatore del Napoli dopo le difficoltà fisiche di Ghoulam che durano da diversi mesi.