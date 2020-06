CdS - Gattuso rinnova: a giorni parlerà con ADL, ipotesi triennale per blindarlo

Il Napoli aveva tempo fino all'8 giugno per 'salutare' Rino Gattuso e non l'ha fatto, epilogo scontato. Grande fiducia per l'attuale allenatore azzurro, il cui contratto scadrà nel 2021. Per questo c'è la volontà da parte della società di prolungarlo almeno di un altro anno, oppure di due, fino al 2023. Ne parlerà a giorni De Laurentiis col suo tecnico. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Gattuso ha risollevato il Napoli, ha donato alla squadra un nuovo equilibrio tattico e ha ottenuto risultati incoraggianti, meritevoli di un primo lieto fine. Il rinnovo, appunto.