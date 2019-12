CdS, Giordano: "A Reggio Emilia summit di mercato per il Napoli del 2020, faccio due nomi..."

Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Canale 8 durante la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì': "De Laurentiis in ritiro con la squadra, in trasferta. E' partito con la squadra in treno ed è tornato con il pullman, ha fatto tutto il tour del fine settimana e che non tutti i presidenti fanno, consapevole dei problemi del momento. Sabato sera è venuto fuori questo summit di mercato, Giuntoli, De Laurentiis e Gattuso, credo ci fosse anche Pompilio ma non credo che ci fosse Chiavelli, anche se quest'ultimo ha un ruolo centrale. E' nato a Reggio Emilia il Napoli dell'anno prossimo, quello del 2020. Un nome relativo al Sassuolo è Boga, l'altro relativo al centrocampo è Torreira".