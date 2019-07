CdS, Giordano: "Wanda Nara falso problema nella trattativa Icardi, l'argentino gioca per se stesso..."

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Giordano, giornalista de Il Corriere dello Sport: “Icardi o Pepé? La scelta non è semplice, parliamo dell'investimento più importante degli ultimi 90 anni di Napoli. Wanda Nara sarebbe un falso problema per la trattativa Icardi, anche se l'argentino gioca per se stesso e per esaltare il lavoro della squadra. Pepé gioca a tutto sinistro, ma può interpretare più ruoli nella stessa partita, in prospettiva può lavorare anche da prima o seconda punta, non solo da esterno.

Il falso arrivo di Mendes? È stato raccontato un semplice atterraggio di un elicottero a Dimaro, non c'era da allarmarsi. Il Napoli è in una situazione idilliaca rispetto a Inter e Roma, non capisco certi allarmismi dei tifosi: nessun'altra città ama farsi del male più di Napoli, i social hanno dato visibilità e maniera a chiunque di dire tutto e il contrario di tutto, anche in maniera maleducata”.